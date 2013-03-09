В Нигерии расследуют сообщения о гибели заложников

Дипломаты в Нигерии проверяют сообщения о гибели семи иностранных заложников, захваченных в плен исламистской группировкой "Ансару" в штате Баучи на севере страны.

Представители группировки, подозреваемой в тесных связях с боевиками из "Боко Харам", опубликовали интернет-обращение, в котором повстанец стоит над телом, которое невозможно идентифицировать на видео.

По словам членов "Ансару", они вынуждены были убить граждан Британии, Греции, Ливана и Италии после начала британско-нигерийской спецоперации по их вызволению, однако официальные лица в Лондоне отрицают проведение подобной операции.

Представители группировки, ставшей известной в ноябре прошлого года, утверждают, что они намерены похищать европейцев в связи с "преступлениями против ислама", будто бы совершенными правительствами стран ЕС.