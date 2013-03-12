Эквадор: пастор-политик поражен в правах за слова о геях

Национальный избирательный совет Эквадора лишил бывшего кандидата в президенты Нельсона Савалу права заниматься активной политической деятельностью сроком на один год - за его высказывания о геях во время избирательной кампании.

Он также оштрафован более чем на 3 тысячи долларов.

Савала - пастор-евангелист, утверждающий, что может "исцелять" гомосексуалистов, - в ходе предвыборных выступлений называл геев аморальными людьми, страдающими от "серьезных отклонений".

Адвокаты Савалы заявили, что будут обжаловать решение избирательного совета, которое запрещает ему выдвигать свою кандидатуру или ассоциироваться с политическими партиями.

В выборах президента Эквадора, состоявшихся в феврале, участвовали восемь кандидатов. Победил Рафаэль Корреа, а Нельсон Савала оказался на последнем месте.