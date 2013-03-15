Ватикан отрицает связи папы римского Франциска с хунтой

Ватикан назвал клеветой обвинения в том, что новый папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) недостаточно сделал для того, чтобы предотвратить похищение и пытки двух священников во времена военной диктатуры в Аргентине в 1976-1983 годах.

Представитель Ватикана Федерико Ломбарди заявил, что до сих пор не было представлено ни одного "конкретного" и "правдоподобного" доказательства обвинений против Франциска.

Ломбарди обвинил левые антиклерикальные силы в том, что они пытаются дискредитировать нового понтифика.

Как говорится в заявлении Ватикана, во времена так называемой "Грязной войны" Бергольо пытался защитить находившихся в опасности людей, а после возвращения Аргентины к демократии - способствовал национальному примирению.