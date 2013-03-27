Суд в Мюнхене критикуют за недопуск турок к неонацистам

Суд в Мюнхене подвергся критике немецких СМИ за то, что не смог гарантировать наличие мест в зале для турецких журналистов на процессе по делу неонацистской группировки, большинством жертв которой стали турки.

По версии следствия, пятеро обвиняемых убили десять человек, восемь из которых были этническими турками.

Пресс-секретарь суда в ответ на критику отметил, что в зале для представителей СМИ были зарезервированы лишь 50 мест, по принципу первого пришедшего.

В суде также отметили, что турецкие журналисты, за которых вступилось немецкое правительство, слишком поздно подали заявки.