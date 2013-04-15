Сотни мертвых птиц находят в Англии

Сотни мертвых и умирающих морских птиц найдены на юго-западном побережье Англии. Предположительно, причиной гибели пернатых стало загрязнение акватории, так же как и два месяца назад.

Тела птиц покрыты липкой субстанцией, похожей на клей.

Британская благотворительная организация помощи живой природе заявила, что птицы могли запачкаться, когда ныряли в воду за пищей.

После схожего инцидента в феврале эксперты установили, что субстанция, которой были покрыты тела птиц, представляет собой бутилкаучук - присадка, добавляемая в дизтопливо для повышения производительности двигателей морских судов.