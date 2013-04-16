Далай-лама призвал тувинцев бороться с алкоголизмом

В обращении к тувинскому народу Далай-лама XIV призвал жителей российского региона бороться с алкоголизмом.

Обращение Далай-ламы к главе Тувы Шолбану Кара-оолу передал президент Всемирной лиги "Разум вне наркотиков" Женишбек Назаралиев.

"Я молюсь о том, чтобы тувинцы, желающие избавиться от алкогольной зависимости, нашли силы и поддержку сделать это. Чтобы молодые люди, которые еще не стали жертвами алкоголя, были от него защищены", - говорится в послании Далай-ламы XIV.