Власти Лос-Анджелеса выплатят 4 миллиона долларов двум женщинам, которые по ошибке были ранены полицейскими во время облавы на экс-офицера полиции.

Женщины - мать и дочь - занимались доставкой газет, когда полиция открыла огонь по их автомобилю.

Это произошло, потому что правоохранители ошибочно предположили, что за рулем машины едет экс-полицейский Кристофер Дорнер, разыскиваемый за несколько убийств.

Мать в результате получила ранение в спину, а ее дочь отделалась незначительными травмами.

Согласно судебным документам, Дорнер был уволен из полиции в 2008 году за ложный донос. Он обвинил своего инструктора в том, что она в ходе ареста ударила подозреваемого - шизофреника, страдавшего сильной деменцией.