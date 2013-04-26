Грабители сожгли живьем врача-стоматолога в Сан-Паулу

Бразильская полиция сообщает о жестоком убийстве женщины-дантиста в Сан-Паулу: грабители сожгли ее живьем из-за того, что не ее банковском счету было слишком мало денег.

Преступники заперли врача в клинике вместе с одним из пациентов, забрали ее банковскую карту и отправились к ближайшему банкомату.

Однако им удалось снять с карты лишь десять долларов, после чего они вернулись в клинику, облили женщину спиртом и подожгли ее.

Как сообщают следователи, камеры видеонаблюдения зафиксировали лицо одного из нападавших.

Количество убийств в крупнейшем мегаполисе Бразилии продолжает расти восьмой месяц подряд. В марте на территории агломерации было убито более 430 человек.