Строитель "Титаника II" хочет стать премьером Австралии

Австралийский миллиардер Клайв Палмер, прославившийся желанием построить современную версию знаменитого "Титаника", объявил о создании новой политической партии.

По словам бизнесмена, он намерен побороться за пост премьер-министра на выборах в сентябре.

Политическая сила Палмера будет называться "Объединенной австралийской партией" в честь одноименной партии, распущенной в 1945 году.

Предприниматель утверждает, что австралийцы разочаровались в существующих движениях и блоках.

Он намерен вскоре объявить состав своей партии, в которой, по его словам, будет ряд известных общественных деятелей.

Палмер также выразил желание бороться с налогом на выбросы углекислого газа, который "парализовал индустрию".