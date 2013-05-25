Ашхабад признан самым беломраморным городом в мире

Столица Туркмении Ашхабад в очередной раз включена в Книгу рекордов Гиннесса - ее признали городом с самой высокой плотностью беломраморных зданий в мире.

Главный редактор издания Крейг Глендейл вручил властям города сертификат, в котором указано, что в столице построено 543 новых зданий, облицованных белым мрамором, общей площадью почти 4,5 млн квадратных метров.

"Это самое большое количество, которое возможно в мире в настоящее время", - отметил Глендейл.

Это будет уже пятое упоминание Ашхабада в Книге рекордов Гиннесса. Ранее в издание были включены самый высокий в мире флагшток, самый большой фонтанный комплекс, самое большое колесо обозрения закрытого типа и самое большое архитектурное изображение звезды.