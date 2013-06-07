В Берлине задержали трех активисток FEMEN
- 7 июня 2013
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Полиция Берлина арестовала трех активисток FEMEN, когда те попытались помешать встрече канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Туниса Али Лараеда.
Ранее на этой неделе три активистки FEMEN предстали перед судом в Тунисе.
Их соратницы в Германии, протестуя топлес, пытались добиться их освобождения. Женщины скандировали: "Меркель, отпусти FEMEN". Двое из них написали имена судимых в Тунисе активисток у себя на груди.