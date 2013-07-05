Рост рабочих мест в США превзошел ожидания аналитиков
- 5 июля 2013
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Согласно официальным данным, число рабочих мест в США за июнь выросло на 195 тысяч.
Эти данные превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что на рынке труда в июле появятся 150 тысяч новых рабочих мест.
Однако уровень безработицы в США сохранился на прежнем уровне – 7,6%. После публикации данных о росте числа рабочих мест курс доллара вырос до 1,2881 доллара за евро.