Рост рабочих мест в США превзошел ожидания аналитиков

Согласно официальным данным, число рабочих мест в США за июнь выросло на 195 тысяч.

Эти данные превзошли ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что на рынке труда в июле появятся 150 тысяч новых рабочих мест.

Однако уровень безработицы в США сохранился на прежнем уровне – 7,6%. После публикации данных о росте числа рабочих мест курс доллара вырос до 1,2881 доллара за евро.