Путин высказался против взвинчивания акцизов на табак

Президент России Владимир Путин считает неправильным применять кардинальные меры в борьбе с табакокурением.

"Все кардинальное - это, условно говоря, экстремистское, это неэффективно", - цитирует РИА Новости беседу Путина с участниками молодежного лагеря "Селигер-2013".

Президент напомнил, что в 80-х годах попытки ввести квазисухой закон привели к самогоноварению.

"То же самое можно сказать и по потреблению табака. Если вот взвинтить акцизы одноразово, цены взвинтить - то меньше будут курить - вопрос, просто будут курить всякую гадость и увеличится контрабанда - вот такой будет результат", - сказал Путин.

Одновременно с принятием Госдумой "антитабачного закона" сообщалось, что российские власти намерены, повышая акциз, в ближайшие годы довести минимальную цену пачки сигарет до 100 рублей.