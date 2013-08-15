Двойник Джеймса Бонда с Олимпиады-2012 погиб

Каскадер, прыгавший с парашютом вместо Джеймса Бонда, на стадион Уэмбли в ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, погиб в Швейцарии.

41-летний Марк Саттон выполнял трюк, прыгнув с вертолета в костюме-крыле, позволяющем парить в воздухе. Почему прыжок окончился трагической неудачей, пока не известно.

В ходе церемонии открытия Олимпиады в Лондоне был показан ролик, в котором Джеймс Бонд (в исполнении Дэниэла Крэйга ) приходит в Букингемский дворец и затем вместе с королевой Елизаветой отправляется на вертолете к стадиону Уэмбли.

В это время над стадионом появился вертолет и из него выпрыгнули два каскадера, загримированные под королеву и Бонда.

После их приземления в ложе появилась настоящая королева Великобритании Елизавета II в сопровождении супруга, герцога Эдинбургского Филиппа.