Лэнс Армстронг и Sunday Times договорились вне суда

Американский велосипедист Лэнс Армстронг заключил мировое соглашение с британской газетой Sunday Times, подавшей против него иск на сумму 1,5 млн долларов. Условия соглашения не раскрываются.

В 2006 году суд обязал газету заплатить Армстронгу почти полмиллиона долларов компенсации за публикацию, в которой высказывалось предположение, что велосипедист использует запрещенные препараты.

Когда в прошлом году Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило о "шокирующих" доказательствах применения допинга Армстронгом, Sunday Times обвинила спортсмена в обмане и потребовала возвращения компенсации и судебных издержек.

В газете заключенное соглашение назвали "взаимоприемлемым и окончательным решением".