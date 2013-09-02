Британия: двоечников обяжут изучать математику до 18 лет

Британские школьники, которые не смогут получить удовлетворительную оценку по математике или английскому языку на выпускных экзаменах после 11 лет обучения, отныне будут обязаны продолжать посещение занятий по этим дисциплинам вплоть до достижения 18-летнего возраста.

До сих пор британские школьники имели возможность окончить обучение, не продемонстрировав минимальных знаний в области математики и родного языка.

По состоянию на прошлый год, более четверти миллиона 19-летних подростков в Великобритании прекратили изучать английский и математику, не получив на экзаменах удовлетворительной оценки.

Обязывая двоечников продолжать обучение, правительство рассчитывает облегчить для них поиск работы.