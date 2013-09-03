Армения желает вступить в Таможенный союз и затем принять участие в формировании Евразийского экономического союза.

"Президент республики Армения Серж Саргсян заявил о решении республики Армения вступить в Таможенный союз и предпринять в этих целях необходимые практические шаги, а в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза", - говорится в совместном заявлении президентов России и Армении по итогам совместной встречи.

Среди прочего на переговорах обсуждалась возможность инвестирования компанией "Российские железные дороги" около 15 млрд рублей в развитие армянской железнодорожной сети.