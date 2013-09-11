Христиане в сирийском городе Маалула жалуются на гонения

Корреспондент Би-би-си в Сирии сообщает, что борьба за контроль над древнехристианским городом Маалула продолжается до сих пор, несмотря на сообщения о том, что силы сирийского правительства вновь заняли город.

По рассказам местных жителей, исламисты из группировки "Фронт Нусра", близкой к "Аль-Каиде", захватившие город на прошлой неделе, заставляют живущих там христиан, которых они называют "крестоносцами", под дулом автомата принимать ислам.

Во вторник в Дамаске несколько сот человек приняли участие в похоронах трех христиан, якобы казненных исламистами при попытке убежать из Маалулы.

Корреспондент Би-би-си Джереми Боуэн в течении часа находился в поселке, куда он вошел вместе с правительственными войсками. По его словам, на момент, когда он его покинул, звуки сражения продолжали раздаваться с окраин города, но центр уже был в руках сирийской армии.

Корреспондент отмечает, что он не заметил признаков повреждений религиозных мест или статуй повстанцами-исламистами.

Ранее поступали сообщения о том, что исламисты пытались разрушить христианские реликвии. По словам Боуэна, жители Маалулы - как христиане, так и мусульмане - убеждены, что Запад должен оказать поддержку режиму Асада против мятежников-джихадистов.

Маалула имеет символическое значение в Сирии - его жители до сих пор говорят на арамейском языке, на котором говорили во времена Иисуса Христа.