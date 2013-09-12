Рыба-капля стала символом защиты уродливых животных

Image caption Тело рыбы-капли представляет собой студенистую массу с плотностью почти такой же, как у воды

Рыба-капля объявлена официальным талисманом британского Общества охраны уродливых животных.

Эта глубоководная рыба семейства психролютовых, которую часто называют "бычком-психролютом" и "рыбой-каплей" (от английского blobfish), часто занимает первое место в многочисленных интернет-голосованиях о самом некрасивом живом существе на планете Земля.

Учреждаемое Общество охраны уродливых животных ставит своей задачей сохранение многообразия животного мира, включая виды, максимально далекие от общепринятых понятий о красоте.

Хотя рыба-капля обитает на глубине свыше 600 метров у берегов Австралии и Тасмании, этот вид уже сейчас находится под угрозой исчезновения из-за глубоководного промысла рыбы.

Среди претендентов на звание талисмана общества также были хоботковая обезьяна и морщинистая водная лягушка озера Титикака.