В Нидерландах сгорел дом, где родилась Мата Хари

Дом в Голландии, где родилась легендарная танцовщица и шпионка Мата Хари, сгорел во время сильного пожара.

Пожар охватил несколько строений в центре города Леуварден в 140 км к северу от Амстердама.

Один человек погиб.

Мата Хари, чье настоящее имя Маргарета Гертруда Зелле, родилась в этом месте в 1876 году.

В начале ХХ века Мата Хари завоевала известность в Париже в качестве исполнительницы экзотических танцев.

Предполагается, что германская разведка завербовала Мату Хари, чтобы использовать ее связи в высшем обществе Франции, Англии и Испании.

Во время Первой мировой войны она предложила свои услуги и французским спецслужбам, но вскоре была все равно арестована, обвинена в шпионаже и казнена в Париже в 1917 году.