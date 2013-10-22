Британские ученые вырастили волосы "в пробирке"
Ученые еще на шаг приблизились к решению проблемы облысения.
Совместный эксперимент британских и американских ученых подтвердил принципиальную возможность выращивать человеческие волосы в лаборатории, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Для этого клетки из волосяного корня семи добровольцев группировались в так называемые "3D-сфероиды", чтобы сохранить их генетическую идентичность, а затем вживались в человеческую кожу, крошечные участки которой были заранее привиты мышам.
Через шесть недель в пяти из семи случаях из кожи проросли новые волоски.
Профессор Колин Ягода из британского университета в Дареме рассказал Би-би-си, что говорить о практическом использовании этого метода пока не приходится, но результаты эксперимента позволяют рассчитывать на то, что проблема облысения в любом случае будет решена.