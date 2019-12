Британские ученые вырастили волосы "в пробирке"

Ученые еще на шаг приблизились к решению проблемы облысения.

Совместный эксперимент британских и американских ученых подтвердил принципиальную возможность выращивать человеческие волосы в лаборатории, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для этого клетки из волосяного корня семи добровольцев группировались в так называемые "3D-сфероиды", чтобы сохранить их генетическую идентичность, а затем вживались в человеческую кожу, крошечные участки которой были заранее привиты мышам.

Через шесть недель в пяти из семи случаях из кожи проросли новые волоски.

Профессор Колин Ягода из британского университета в Дареме рассказал Би-би-си, что говорить о практическом использовании этого метода пока не приходится, но результаты эксперимента позволяют рассчитывать на то, что проблема облысения в любом случае будет решена.