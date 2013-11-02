Двоих граждан Германии в Ливане освободили и арестовали

Двое граждан Германии, которых похитили в восточном Ливане, были освобождены.

Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что их освободили в результате военной операции в долине Бекаа.

Сообщается, что в ходе этого рейда был убит один ливанский солдат, а также один из захватчиков.

По информации агентства, силы безопасности затем арестовали обоих немцев по обвинениям, связанным с наркотиками.

Сообщается, что они задолжали своим похитителям более 6 тыс. долларов за наркотики.