Двоих граждан Германии в Ливане освободили и арестовали
- 2 ноября 2013
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Двое граждан Германии, которых похитили в восточном Ливане, были освобождены.
Ливанское государственное информационное агентство сообщило, что их освободили в результате военной операции в долине Бекаа.
Сообщается, что в ходе этого рейда был убит один ливанский солдат, а также один из захватчиков.
По информации агентства, силы безопасности затем арестовали обоих немцев по обвинениям, связанным с наркотиками.
Сообщается, что они задолжали своим похитителям более 6 тыс. долларов за наркотики.