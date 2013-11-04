Власти Сирии намерены предотвратить эпидемии среди детей

Сирийское правительство объявило о подготовке к общенациональной кампании по вакцинации детей.

Власти заявляют, что хотят сделать прививки против полиомиелита, кори, свинки и краснухи всем детям, включая тех из них, кто находится на территориях, контролируемых повстанцами.

Заявления властей последовали через несколько недель после того, как в стране впервые за последние 14 лет были зафиксированы случаи заболевания полиомиелитом.

Есть опасения, что вирус будет быстро распространяться.

Власти сообщают, что будут работать вместе с международными организациями, не уточняя при этом, как они смогут доставить вакцину в районы, удерживаемые повстанцами.

Ранее Всемирная организация здравоохранения подтвердила 10 случаев заболевания полиомиелитом среди сирийских детей, большинство из которых – моложе двух лет.

Полиомиелит - детский спинномозговой паралич, он относится к числу неизлечимых инфекционных заболеваний и приводит к параличу или даже смерти больного.

По данным ООН, около 500 тысяч детей в Сирии не имеют прививки от этого заболевания.