Глава повстанцев из движения М23 сдался властям Уганды
- 7 ноября 2013
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Военачальник разгромленной на этой неделе повстанческой группировки M23 из Демократической Республики Конго сдался властям Уганды.
По данным угандийских чиновников, сотни бойцов капитулировали вместе с их лидером Султани Макенгой.
Они сдались военным Уганды в национальном парке на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго.
Во вторник представители группировки М23 заявили, что прекратили восстание в Восточном Конго, продолжавшееся 20 месяцев, после того как правительственные войска при поддержке сил ООН вытеснили повстанцев из их опорных пунктов.
По меньшей мере 800 тысяч человек покинули свои дома с момента начала конфликта в 2012 году.