Глава повстанцев из движения М23 сдался властям Уганды

Военачальник разгромленной на этой неделе повстанческой группировки M23 из Демократической Республики Конго сдался властям Уганды.

По данным угандийских чиновников, сотни бойцов капитулировали вместе с их лидером Султани Макенгой.

Они сдались военным Уганды в национальном парке на границе между Угандой и Демократической Республикой Конго.

Во вторник представители группировки М23 заявили, что прекратили восстание в Восточном Конго, продолжавшееся 20 месяцев, после того как правительственные войска при поддержке сил ООН вытеснили повстанцев из их опорных пунктов.

По меньшей мере 800 тысяч человек покинули свои дома с момента начала конфликта в 2012 году.