Двое предполагаемых боевиков убиты под Пятигорском
- 8 ноября 2013
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Двое предполагаемых боевиков убиты вблизи Пятигорска в Ставропольском крае, сообщило главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Личности убитых еще не установлены. У них при себе было самодельное взрывное устройство в металлическом ведре, залитое монтажной пеной, добавили в полиции.
Автомобиль тех, кого в МВД называют боевиками, привлек внимание полицейских на территории дачного поселка. В ответ на требование остановиться пассажиры автомобиля начали стрельбу, после чего один из них был убит ответным огнем.
"Второй, скрываясь в одном из близлежащих недостроенных домовладений, стал отстреливаться, бросив гранату в сторону сотрудников полиции", - сообщает ведомство.