Двое предполагаемых боевиков убиты под Пятигорском

Двое предполагаемых боевиков убиты вблизи Пятигорска в Ставропольском крае, сообщило главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Личности убитых еще не установлены. У них при себе было самодельное взрывное устройство в металлическом ведре, залитое монтажной пеной, добавили в полиции.

Автомобиль тех, кого в МВД называют боевиками, привлек внимание полицейских на территории дачного поселка. В ответ на требование остановиться пассажиры автомобиля начали стрельбу, после чего один из них был убит ответным огнем.

"Второй, скрываясь в одном из близлежащих недостроенных домовладений, стал отстреливаться, бросив гранату в сторону сотрудников полиции", - сообщает ведомство.