В Грузии проходит инаугурация нового президента
- 17 ноября 2013
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Новоизбранный президент Грузии Георгий Маргвелашвили приносит присягу во дворе старого здания парламента в центре Тбилиси.
Накануне глава МИД Грузии Майя Панджикидзе сообщила, что на церемонии инаугурации собираются присутствовать представители 53 официальных делегаций, в честь которых потом состоится торжественный обед.
Ранее Панджикидзе уточнила, что Россия в список приглашенных официальных делегаций не входит.
По итогам проведенных 27 октября президентских выборов представитель правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили набрал более 60% голосов избирателей.