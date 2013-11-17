В Грузии проходит инаугурация нового президента

Новоизбранный президент Грузии Георгий Маргвелашвили приносит присягу во дворе старого здания парламента в центре Тбилиси.

Накануне глава МИД Грузии Майя Панджикидзе сообщила, что на церемонии инаугурации собираются присутствовать представители 53 официальных делегаций, в честь которых потом состоится торжественный обед.

Ранее Панджикидзе уточнила, что Россия в список приглашенных официальных делегаций не входит.

По итогам проведенных 27 октября президентских выборов представитель правящей коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили набрал более 60% голосов избирателей.