Против Мушаррафа выдвинут обвинения в измене

Правительство Пакистана попросит Верховный суд начать процесс против бывшего военного лидера страны генерала Первеза Мушаррафа по обвинению в государственной измене.

Об этом в воскресенье сообщил министр внутренних дел Пакистана Чаудхури Нисар Али Хан.

По словам министра, Мушаррафа будут судить в связи с событиями 2007 года, когда он объявил в стране чрезвычайное положение и приостановил действие конституции.

Генерал Мушарраф, который был отпущен под залог по нескольким другим судебным делам, находится в своем загородном доме недалеко от Исламабада, где он проживает с момента возвращения из добровольного изгнания.