Прохоров подписал петицию в защиту предпринимателей

Лидер "Гражданской платформы" миллиардер Михаил Прохоров подписал петицию против возвращения правоохранительным органам права возбуждать уголовные дела по налоговым преступлениям, сообщили bbcrussian.com в пресс-службе партии.

В настоящий момент начинается сбор подписей в поддержку документа.

В октябре 2013 российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, возвращающий следователям право по собственной инициативе возбуждать налоговые дела.

Прохоров призывает отказаться от его принятия, поскольку "законопроект СКР вводит презумпцию виновности любого человека, который имеет два и более дохода".

"Появление у СКР права возбуждать дела без решения налоговой службы [...] оживит практику схем рейдерского захвата и бизнесов. Мы видим в этом прямую угрозу деловому и инвестиционному климату страны", - говорится в петиции.

В 2011 году президент Дмитрий Медведев в рамках налоговой либерализации сузил возможности правоохранительных органов в плане возбуждения уголовных дел.