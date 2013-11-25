На рейсах "Аэрофлота" появится вино от Никиты Михалкова

С декабря на рейсах авиакомпании "Аэрофлот", которые летят в Сочи и обратно, появится вино от кинорежиссера Никиты Михалкова, сообщается на сайте авиакомпании.

"Вино производится на собственных виноградниках Михалкова, расположенных в итальянской Тоскане. Этикетки украшают цифра 12 и подпись "N.Mikhalkov". Название для своего первого винного проекта Никита Михалков выбрал в честь фильма - "12", - объясняют в "Аэрофлоте".

Виноделие - это не единственный бизнес Никита Михалкова, не связанный с кинематографом: режиссер является совладельцем компании по обработке алмазов.

В октябре челябинские приставы арестовали алмазы компании "ЧелПром-Даймонд" общей стоимостью в 7,2 млн рублей после обращения кредитора предприятия, Челябинского банка, потребовавшего вернуть кредит.