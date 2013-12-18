Солист Lostprophets приговорен к 35 годам за педофилию

Лондонский суд приговорил солиста британской рок-группы Lostprophets Иэна Уоткинса к 35 годам лишения свободы, признав его виновным в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Во время оглашения приговора судья Джон Ройс заявил, что музыкант "опустился на самое дно разврата".

Уоткинс был признан виновным по 13 эпизодам, в том числе в попытке изнасилования, сексуальных действиях в отношении годовалого младенца, а также попытках склонить одну из фанаток к преступлению в отношении ее ребенка и изготовлении детской порнографии.

На скамье подсудимых вместе с музыкантом находились также две молодые девушки, которые были приговорены к 14 и 17 годам заключения. Их имена, а также степень вины не разглашаются.

В соответствии с решением суда, Уоткинс должен провести 29 лет за решеткой, а затем находиться на испытательном сроке в течение шести лет.

Группа Lostprophets была образована в 1997 году в Уэльсе. Наибольший успех в хит-парадах имел альбом Liberation Transmission, выпущенный в 2006 году. Всего на счету коллектива - пять студийных альбомов и 18 синглов.

Уоткинс был арестован в конце 2012 года, после чего коллектив прекратил музыкальную деятельность. В октябре этого года группа официально объявила о распаде.