Американский самолет обстрелян в Южном Судане

По меньшей мере четверо военнослужащих ранены в результате обстрела военно-транспортного самолета, который должен был эвакуировать граждан США из южносуданского города Бор.

Ранее сообщалось о наступлении правительственных сил на Бор, захваченный сторонниками бывшего вице-президента страны три дня назад.

Многие государства, в том числе Великобритания, Германия и Кения, уже эвакуировали своих граждан из Южного Судана после вспышки межэтнических столкновений. Американская миссия пока приостановлена, сообщает Рейтер.

Более 500 человек погибли с воскресенья, когда президент Салва Киир обвинил своего бывшего вице-президента Риека Мачара в подготовке государственного переворота.

Риек Мачар принадлежит к народности нуэр. Киир относится к крупнейшей в стране этнической группе динка. Нуэры считают, что динка доминируют на политической сцене Южного Судана.