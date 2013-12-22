Кэмерон: Сирия должна ответить за смерть врача

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что правительство Сирии должно понести ответственность за смерть в заключении британского врача Аббаса Хана.

В письме, адресованном матери погибшего хирурга, Кэмерон называет смерть Аббаса Хана отвратительной трагедией.

32-летний врач из Лондона прибыл в Алеппо в прошлом году и почти сразу же был арестован сирийскими властями якобы из-за того, что у него не было сирийской визы. Отправляясь в Сирию, он собирался работать в полевом госпитале.

Он скончался в сирийской тюрьме незадолго до освобождения, проведя более года в заключении.

Как утверждают власти Сирии, Аббас Хан покончил жизнь самоубийством, однако семья хирурга в это не верит.

Тело умершего в заключении в Сирии врача привезли в Великобританию.