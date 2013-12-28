Индия нашла ответ США на арест своего дипломата

Индия объявила тотальную проверку налоговых выплат американцев, работающих в индийских школах, а также отменила льготы родственникам американских дипломатов - в ответ на арест в США индийского дипломата.

Агентство Рейтер цитирует анонимный источник в правительстве Индии, который заявил, что правоохранительные органы больше не будут закрывать глаза на невыплату налогов членами семей американских дипломатов, которые часто работают в стране без официального оформления.

Таким образом дипломатический конфликт между Индией и США еще больше усугубляется.

В начале декабря заместитель генерального консула Индии в Нью-Йорке Девияни Хобрагаде была подвергнута унизительному аресту - на нее надели наручники и подвергли обыску с полным раздеванием. Позднее женщину выпустили под залог в 250 тысяч долларов.

Ее обвиняют в мошенничестве с визами и обмане служанки, которой она якобы недоплатила. Сама Хобрагаде отрицает все обвинения и в свою очередь заявляет о шантаже со стороны служанки.

Министр иностранных дел Индии Салман Хуршид потребовал от США прекратить судебное преследование индийского вице-консула, но США настаивают на продолжении расследования дела в отношении Хобрагаде.

Госсекретарь США Джон Керри в разговоре с советником по национальной безопасности Индии лишь выразил сожаление по поводу обстоятельств ареста индийского дипломата.