Игра в хирурга удалена из мобильных приложений

Компании Google и Apple удалили приложение к мобильным телефонам, имитирующее пластические операции, после активной кампании протеста, которая была проведена в социальных сетях.

Бесплатное приложение позволяло всем желающим вплоть до девятилетних детей, делать виртуальные операции с помощью скальпеля на лице вымышленного персонажа-девочки и проводить липосакцию с тем, чтобы сделать героиню "более привлекательной".

Тысячи возмущенных пользователей Twitter объединились вокруг женской инициативной группы Every Day Sexism ("Каждодневный сексизм") с требование удалить приложение, которое, по их словам, может подорвать уверенность девочек и молодых девушек в себе.