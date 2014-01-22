На главу полиции аэропорта "Домодедово" завели дело

Следствие подтвердило информацию о задержании и возбуждении уголовного дела в отношении начальника полиции аэропорта "Домодедово" Максима Титова.

"Действительно этот полицейский руководитель привлечен к уголовной ответственности по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он задержан до предъявления обвинения", - сообщила официальный представитель следственного управления СКР по Москве Виктория Цыпленкова.

По данным следствия, в апреле 2012 года сотрудники полиции под руководством Титова "в отсутствие законных оснований, с необоснованным применением насилия" задержали пятерых граждан и нанесли им побои. Одному из потерпевших был причинен вред здоровью средней тяжести.

По словам самого Титова, во время очной ставки ему не дали воспользоваться услугами адвоката, а показания против него дал только его бывший оперативник, остальные свидетели его не опознали.