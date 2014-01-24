В Киеве возводят новые баррикады, расширяя Евромайдан

Манифестанты в центре Киева отвергли предложение МВД Украины уйти с улицы Грушевского, чтобы взамен власти, по условиям перемирия, выпустили на свободу всех задержанных во время столкновений с милицией.

За ночь в украинской столице построено еще несколько баррикад, в том числе неподалеку от здания администрации президента, а также на улице Грушевского, где в среду были самые ожесточенные бои спецназа с демонстрантами.

Договоренность о перемирии была достигнута на переговорах трех лидеров оппозиции с президентом Украины Виктором Януковичем.

Однако вернувшись после переговоров на Майдан Незалежности, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок вынуждены были подчиниться общему решению манифестантов отвергнуть условия перемирия.

Несмотря на это все трое завтра продолжат переговоры с Януковичем.

Новых столкновений между спецназом и отрядами самообороны Евромайдана в последние часы не было.