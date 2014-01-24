Делегация властей Сирии может покинуть "Женеву-2"

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявляет, что делегация сирийского правительства покинет Женеву, если до субботы не состоятся конструктивные переговоры.

Ранее прямые переговоры делегаций правительства и оппозиции Сирии, запланированные на 24 января в рамках конференции "Женева-2", были отменены.

Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими проводит отдельные встречи с представителями конфликтующих сторон.