Делегация властей Сирии может покинуть "Женеву-2"
- 24 января 2014
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявляет, что делегация сирийского правительства покинет Женеву, если до субботы не состоятся конструктивные переговоры.
Ранее прямые переговоры делегаций правительства и оппозиции Сирии, запланированные на 24 января в рамках конференции "Женева-2", были отменены.
Спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Лахдар Брахими проводит отдельные встречи с представителями конфликтующих сторон.