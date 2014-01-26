ЕС: ограничение свобод на Украине лишь усугубит ситуацию

Председатель Европейского Совета Херман ван Ромпей призвал конфликтующие на Украине воздержаться от насилия и отметил, что ограничение основных свобод только ухудшит ситуацию в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи Германа ван Ромпея с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"В свете трагической недавней эскалации в Киеве, приведшей к человеческим жертвам, я решительно осуждаю неоправданное использование силы против участников протестов, большинство из которых являются мирными граждания", - сказано в заявлении ван Ромпея.

Глава Европейского Совета также выразил соболезнования погибшим и пострадавшим во время протестов и призвал привлечь к ответственности виновных в неоправданном применении силы.

Херман ван Ромпей призвал все стороны к диалогу и еще раз напомнил, что двери ЕС остаются открытыми для Украины.