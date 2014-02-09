Премьер-лига: "Фулхэм" сыграл вничью с "МЮ"

В 25-м туре английской премьер-лиги Эммануэль Адебайор, забив единственный гол ворота "Эвертона", принес "Тоттенхэму" победу и вывел лондонцев на пятое место. "Манчестер Юнайтед" и "Фулхэм" сыграли вничью - 2:2.

Лондоцы сумели забить на 94-минуте матча, в котором долгое время вели после гола Стива Сидвела на 19-й минуте. Однако во втором тайме - на 78-й и 80-й минутах "красные дьяволы" не только сравняли счет, но и вышли вперед: точными ударами отметились Робин ван Перси и Майкл Каррик. Однако последнее слово осталось за гостями - гол Даррена Бента принес аутсайдерам чемпионата желанную ничью.

"Фулхэм" по-прежнему остается на последнем месте, а чемпион Англии - "МЮ" - остается на седьмом месте, отставая от лидирующего "Челси" на 15 очков.