Стрелявший в храме признал вину, мотивы не пояснил

Мужчина, устроивший в воскресенье стрельбу в Воскресенском кафедральном соборе на Сахалине, в результате которой погибли два человека и ранены еще шестеро, на допросе признал вину.

"Расследование уголовного дела продолжается, задержанный дал признательные показания. Он не пояснил мотивы своего поступка", - цитирует РИА Новости представителя следственного управления СКР по Сахалинской области.

По данным следствия, стрелок находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая определит его вменяемость.

Следователи также сообщили, что установлена личность погибшего храме мужчины.

"Им (погибшим) оказался 34-летний житель Южно-Сахалинска. Его личность установили по имеющимся в базе данных правоохранительных органов отпечаткам пальцев", - сообщает региональное следственное управление СКР.

В воскресенье в собор Воскресения Христова - главный собор Южно-Сахалинской и Курильской епархии - ворвался вооруженный мужчина и открыл огонь. Погибли служащая храма монахиня Людмила Пряшникова и один из прихожан, шесть человек получили ранения.