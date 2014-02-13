Дочь Родниной номинировали на ЛГБТ-премию в США

Дочь знаменитой фигуристки Ирины Родниной, Алена Миньковская, работающая журналистом в США, номинирована на премию GLAAD Media Awards, которая вручается американской ЛГБТ-организацией за выдающееся освещение жизни ЛГБТ-сообщества и его проблем.

Дочь знаменитой фигуристки номинирована в категории "Цифровая журналистика - Мультимедиа" за передачу в эфире HuffPost Live о встрече с бисексуалами, проведенной в Белом доме администрацией Барака Обамы.

Ирина Роднина была среди многих депутатов Госдумы, проголосовавших за громкий закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России.