В Китае задержаны трое подозреваемых в резне на вокзале

Полиция Китая сообщает о задержании трех предполагаемых участников группы, в субботу напавшей с ножами на пассажиров на железнодорожном вокзале в городе Куньмин.

Жертвами нападения стали 29 человек, еще более 130 получили ранения. По данным полиции, нападавших было не менее десяти.

Сообщается, что инцидент произошел на железнодорожном вокзале Куньмина, около билетных касс. По словам очевидцев, одетые в одинаковую одежду и вооруженные ножами люди вошли в здание вокзала и начали резать людей.

Власти считают, что за нападением стоят сепаратисты из Синьцзян-Уйгурского автономного района. В Синьцзяне проживает 9 млн мусульман-уйгуров, они составляют 45% населения провинции. Власти Китая считают радикально настроенных мусульман-уйгуров террористами.

Уйгурские активисты, в свою очередь, говорят, что центр преувеличивает угрозу, чтобы оправдать свои деспотические методы управления регионом.