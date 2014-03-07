Заблудившийся в Австралии турист питался насекомыми

Австралийская полиция нашла потерявшегося две недели назад в пустынной местности страны немецкого туриста. Он рассказал, что смог выжить, питаясь насекомыми.

Даниэль Дудзиж отправился в конце февраля пешком в путешествие по восточной части Австралии и не смог выбраться из пустынной местности из-за разлива рек.

После того, как его нашли, Дудзиж пошутил, что в австралийской пустыне столько мух, что от голода там погибнуть просто невозможно.

Теперь он намерен продолжить свое путешествие по северным районам страны.