В Колорадо собрали $2 млн налогов от продажи марихуаны

Американский штат Колорадо в январе выручил 2 млн долларов в виде налогов от легальной продажи марихуаны.

Всего за первый месяц легальных продаж в штате было продано марихуаны и продуктов из нее на 14 млн долларов.

Колорадо стал первым штатом в США, легализизовавшим продажу марихуаны "в рекреационных целях".

Розничная продажа марихуаны разрешена в штате Колорадо с начала 2014 года. В штате работает 160 легальных точек продажи наркотика.

Согласно планам властей Колорадо, первые 40 млн долларов налогов от продажи марихуаны пойдут на строительство школ.

За первый год от продажи марихуаны власти штата рассчитывают выручить около 70 миллионов долларов.