Сайт исламистов "Кавказ-центр": Доку Умаров мертв

Лидер чеченских боевиков Доку Умаров мертв, сообщает сайт "Кавказ-центр", считающийся рупором чеченских сепаратистов.

Как говорится в сообщении, Доку Умаров стал мучеником, однако ничего об обстоятельствах его смерти не сообщается.

Представитель Национального антитеррористического комитета заявил РИА Новости, что спецслужбы России не располагают на данный момент данными о смерти Умарова и не комментируют эту информацию.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров несколько раз заявлял, что лидер северокавказского подполья Доку Умаров мертв. При этом Кадыров ссылался на перехваченные переговоры боевиков.

Доку Умаров стал лидером чеченских сепаратистов в 2006 году, и с тех пор российские власти много раз объявляли его убитым.

Однако после различных периодов молчания Умаров неизменно опровергал эти слухи, записывая свои обращения на видео, которые затем появлялись на интернет-сайтах сепаратистов.