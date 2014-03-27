Власти КНДР назвали президента Южной Кореи "пустомелей"

Пресс-служба правительства КНДР в жестких выражениях отозвалась о южнокорейском президенте Пак Кын Хе, которую в Пхеньяне назвали "крестьянкой-пустомелей" и "марионеткой США", после того как она высказалась о ядерной программе северного соседа.

24 марта Пак предположила, что ядерные снаряды Пхеньяна могут попасть в руки вооруженных группировок.

КНДР и раньше не демонстрировала вежливого обращения в отношении лидера южного соседа: относительно Пак Кын Хе к северу от 38-й параллели регулярно звучали сексистские замечания.

Официальный Сеул уже отметил, что руководству КНДР отчаянно не хватает базовых этических навыков.