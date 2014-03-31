Силуанов: инфляция в 2014 году не превысит 6%

Министерство финансов России по итогам 2014 года ожидает уровень инфляции, не превышающий 6 процентов, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

"Поскольку сегодня мы видим, что рубль находится в зоне коридора, которая контролируется Центральным банком, и нет оснований для того, чтобы говорить о каких-то серьезных изменениях курса рубля, говорить о том, что инфляция будет дальше изменяться под давлением изменения курса рубля, я бы не стал", - сказал министр в интервью каналу "Россия 24".

На прошлой неделе аналогичный прогноз по инфляции озвучивали председатель центробанка Эльвира Набиуллина и глава минэкономразвития Алексей Улюкаев.