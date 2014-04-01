Взрыв смертника в Нигерии: 15 человек погибли

По меньшей мере 15 мирных жителей погибли в результате взрыва смертника на северо-востоке Нигерии, еще 17 получили ранения, сообщают власти страны.

При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля погибли также еще шесть человек, участвовавших в нападении. Предположительно, нападение было осуществлено боевиками-исламистами. Власти считают, что за взрывом стоят исламисты из "Боко Харам".

Инцидент произошел на окраине города Майдугури. Взрывом было уничтожено восемь автомобилей.

За первые три месяца 2014 года жертвами подобных нападений в Нигерии стали по меньшей мере 1500 человек, сообщают правозащитники из Amnesty International.