Донецкий горсовет захватила харьковская группа "Оплот"

Здание городского совета Донецка захватили активисты харьковской организации "Оплот", сообщают местные СМИ.

Около 20 человек, вооруженных автоматами, битами и винтовками, находятся на всех этажах.

Как сообщил журналистам председатель структурного подразделения харьковского "Оплота" Александр Захарченко, их цель - добиться референдума о территориальном статусе Донецкой области.

Поступает противоречивая информация о том, что происходит с работниками горсовета. Изначально сообщалось, что они остаются на своих рабочих местах, но затем появилась информация, что сотрудники эвакуировались.

Местные СМИ сообщают, что с захватчиками ведут переговоры.

Организация "Оплот" была создана в 2010 году. Одна из ее целей - "недопущения героизации" Украинской повстанческой армии Степана Бандеры.