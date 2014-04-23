Комиссия по этике предложила Жириновскому извиниться

Комиссия Госдумы по этике признала действия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, оскорбившего беременную журналистку, не соответствующими нормам депутатской этики, и рекомендовала ему принести публичные извинения.

Как сообщил глава комиссии Александр Дегтярев, депутаты также рекомендовали распространить в СМИ информацию о нарушениях Жириновским правил депутатской этики. При этом комиссия не предлагала лишить Жириновского слова.

Скандальный инцидент произошел 18 апреля. Отвечая на вопрос журналистки МИА "Россия сегодня" о том, стоит ли России вводить ответные санкции на ограничения на въезд россиян на Украину, депутат принялся рассуждать о "женщинах майдана", после чего осыпал корреспондентку оскорблениями.

Позже в эфире телеканала "Россия-1" Жириновский признал, что "немножко грубо поговорил, ответил девушке" и принес ей и ее коллегам извинения.

Тем не менее, 22 апреля журналистка написала заявление в полицию, потребовав привлечь политика к ответственности по статье "хулиганство".